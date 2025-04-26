Депутаты Химок приняли участие во всероссийской акции «Диктант Победы»

В администрации сообщили, что мероприятие провели на базе общеобразовательных школ №14, №26 и №29. Акция проходит по инициативе партии «Единая Россия». Депутаты городского округа регулярно принимают участие в мероприятии.

Депутат Артур Каримов высказал мнение, что в нынешнем году организаторам удалось провести одну из масштабных акций. Участником мог стать любой желающий. Допускался также онлайн-формат участия. Акцию провели на 35 тыс. российских площадках. Кроме того, участие приняли представители 89 стран мир.

Депутат Надежда Смирнова рассказала, что для выполнения заданий участникам предстояло показать свои знания в области истории Великой Отечественной войны. По мнению депутата, с каждым годом все большее количество людей присоединяется к акции. Надежда Смирнова сообщила о важном нововведении, о котором стало известно в нынешнем году.

«В этом году один из блоков вопросов был посвящен специальной военной операции. Считаю это очень важным нововведением», – поделилась Надежда Смирнова.

Ранее сообщалось, что Луховицы присоединились к масштабной акции «Диктант Победы».