«Диаспора — не мафия»: Эксперты назвали причины агрессии мигрантов к россиянам

Только этой осенью в регионе произошло ряд преступлений. Жертвами стали россияне. Мигранты проявляют особую жестокость. Проблема актуальная для ряда регионов РФ. Так, в Тюмени общественники инициировали сбор подписей за петицию, цель которой - запретить мигрантам въезд на территорию России.

Заведующий кафедрой философии и политологии Нижегородского института управления Андрей Дахин считает, что в агрессии мигрантов частично виновато правительство: не реализованы программы адаптации иностранных жителей.

«Люди приезжают большими партиями, без всякого культурного досмотра. И у них возникает диссонанс. Начинаются проблемы из-за того, что человек получил другое воспитание, рос в иной культуре», — по мнению заведующего кафедрой философии и политологии Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Андрея Дахина это первая причина агрессии

Есть еще одна проблема - молодое поколение никто не контролирует. Они предоставлены сами себе. Такая категория людей больше всех подвержена манипулированию. Мигранты чаще всех отзываются на призывы из сети совершать противоправные действия.

Глава Азербайджанской диаспоры в Нижегородской области Кулиев Расим Эльчин Оглы считает, что именно интернет стал причиной того, что мигранты агрессивно настроены по отношению к россиянам.

«Заметьте, что в основном речь идет про бытовые конфликты. Но есть паблики, Telegram -каналы и недобросовестные СМИ, которые сейчас предают этим событиям этнический окрас. Они нарочно указывают этническую составляющую нарушителей. Кому это нужно? Зачем они это делают?» — недоумевает глава Азербайджанской диаспоры в Нижегородской области Кулиев Расим Эльчин Оглы.

Глава Азербайджанской диаспоры считает, что против России объявлена информационная война. Многие страны не довольны дружественными отношениями РФ и Азербайджана. Решить проблему необходимо на законодательном уровне.

«Многие в России почему-то думают, что люди другой национальности только и занимаются тем, что «отмазывают» или «прикрывают»своих. Но диаспора — не мафия. Это миф. И у нас нет резона выгораживать людей, которые портят нашу репутацию», — пояснил собеседник NewsNN.

Полковник полиции в отставке из Нижнего Новгорода Алексей Трифонов считает, что в законодательстве РФ есть пункт о депортации - влиятельный способ разрешить ситуацию. Так, с начала года было депортировано 560 иностранных жителей (данные регионального УФСПП).

В Духовном управлении мусульман Нижегородской области отметили, что ислам запрещает людям совершать преступления. Религия - не причина агрессии мигрантов.

«Ислам запрещает совершать преступления и творить зло, где бы ни проживал мусульманин. Человек может причислять себя к любой конфессии, но это не означает, что он придерживается законов этой религии», — подчеркнули в Духовном управлении мусульман Нижегородской области

В мечетях Нижегородской области проводят профилактические разъяснительные беседы с мигрантами.