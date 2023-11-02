В Тюмени организован сбор подписей против въезда мигрантов в Россию

«50% преступлений совершено мигрантами — это данные статистики. Уверены, что инициативу по запрету въезда мигрантов в Россию, выдачу им гражданства, поддержат многие жители Тюмени», — рассказала «Нашему Городу» активист движения «За жизнь» Татьяна.

Активист движения «За жизнь» Татьяна рассказала, что жители Тюмени уже начали подписывать петицию. Сколько времени будет длиться сбор подписей еще не решено. После завершения данной части работы общественники направят официальные запросы в различные инстанции.

С января по октябрь 2023 года в регионе было совершено 18,7 тысяч преступлений. Общественники обратили внимание на тот факт, что рост преступности совпал с миграцией в Тюменскую область иностранных жителей и граждан РФ, которые переехали из других регионов. 27,3 тысячи жителей за девять месяцев нынешнего года решили на постоянной основе проживать в области.

Ранее жителям региона предложили подписать петицию «Упорядочить пребывание трудовых мигрантов в России». Удалось собрать более 100 тысяч подписей. Цель документа - привлечь внимание правительства к вопросу трудовых мигрантов с целью создания безопасных условий проживания для коренных россиян.

«Необходимо законодательно определить те отрасли экономики, где может применяться труд мигрантов. Например, строительство, ЖКХ, сельское хозяйство, клининговые услуги, мусоропереработка. В интересах коренного населения России в любых других отраслях труд неквалифицированных мигрантов должен быть ЗАПРЕЩЁН. Особое внимание необходимо обратить на запрет труда мигрантов в тех видах экономической деятельности, где существует обращение наличных денежных средств (торговля, предприятия общественного питания), возможность использования транспорта (грузо- и пассажироперевозки, в т. ч. такси), образования, медицины», — говорится в петиции.

Петиция предлагает привлекать работодателей, которые принимают на работу мигрантов. Они должны нести ответственность, если сотрудник их предприятия нарушает закон РФ.