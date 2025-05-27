Директор филиала hh.ru рассказала, сколько времени нужно для поиска работы

Эксперт отметила, что сроки зависят от региона, зарплатных ожиданий, актуальных предложений на рынке труда, опыта соискателя и сферы профессиональной деятельности. Так, квалифицированные специалисты находят новую работу примерно за 1-2 месяца, а молодые сотрудники вынуждены на протяжении шести месяцев подбирать подходящий вариант.

«Соискатели уровня линейного менеджмента в продажах и маркетинге при активной позиции поиска могут выйти на работу уже через полтора-три месяца. Представители рабочих специальностей могут найти работу за полторы недели», — добавила Брылева.

Эксперт отметила, что сроки поисков также зависят от требований соискателя работы. Например, существует распространенное мнение, что зумеры не хотят работать. Ольга Брылева не разделяет такую точку зрения. Однако у зумеров много требований к работодателю: удобный график, современный офис, гибкий формат работы, высокая заработная плата, дружелюбная среда.

По данным эксперта, в Нижегородской области ожидания жителей по заработной плате изменились по сравнению с весной прошлого года.

«На данный момент средняя ожидаемая зарплата, которую указывают в своих резюме жители Нижегородской области, достигла 70 тыс. руб., что на 10 тыс. больше, чем весной прошлого года», — рассказала Брылева.

По данным эксперта, в Нижегородской области также выросло количество соискателей пенсионного возраста. Брылева допускает, что не все пенсионеры заинтересованы в официальном трудоустройстве, чтобы доход не влиял на размер пенсии.

По информации эксперта, в летний период работодатели готовы принимать на работу несовершеннолетних соискателей. Доступны вакансии продавца-консультанта, кассира, курьера и упаковщика товаров.

Ранее сообщалось, что подмосковных работодателей обяжут трудоустраивать ветеранов боевых действий.