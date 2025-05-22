Подмосковных работодателей обяжут трудоустраивать ветеранов боевых действий

В Подмосковье работодателей обяжут трудоустраивать ветеранов боевых действий. Соответствующие изменения внесли в закон «О квотировании рабочих мест», рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Сейчас в компаниях, где работают более 100 человек, действует квота для трудоустройства людей, испытывающих трудности в поиске работы. Ее размер составляет 1% от среднесписочной численности сотрудников.

Согласно изменениям, компании, в которых трудоустроены свыше 200 человек, должны будут принять на работу одного ветерана боевых действий. Новые правила начнут действовать с 1 сентября.

«Такие изменения позволят гарантированно обеспечить трудоустройство ветеранов боевых действий и создать дополнительные возможности для интеграции в гражданскую жизнь», — отметил глава министерства Андрей Кирюхин.

Ранее сообщалось, что для бойцов спецоперации в области доступно около 30 мер соцподдержки. О них рассказал губернатор Андрей Воробьев.