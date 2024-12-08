Должностные лица Хабаровского края обвинены во взятке в 82 млн рублей

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщил , что заместителя председателя правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгения Никонова и других должностных лиц региона подозревают в получении взятки в размере 82 млн руб.

Александр Бастрыкин рассказал, что в рамках следственных действий была собрана информация о деятельности Евгения Никонова, требующая проверки со стороны правоохранительных органов. Предполагается, что в период с 2021 по 2023 год заместитель председателя правительства Хабаровского края по соцвопросам и другие лица, которые стали фигурантами уголовного дела, получали взятки.

«Никонов совместно с должностными лицами краевого ГБУ «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций» минздрава Хабаровского края получили от владельца группы компаний взятку в размере 82 миллиона рублей», — сказал Бастрыкин.

Председатель СК РФ уточнил, что группа лиц брала деньги в обмен на то, что обеспечивали заключение контрактов на поставку медоборудования. Сделки оформляли в рамках государственных контрактов. Фигуранты дела, по версии следствия, также были обязаны проконтролировать заключение контрактов учреждениями и органами здравоохранения Хабаровского края. Агентство пишет, что во время судебных разбирательств Евгений Никонов своей вины не признал.

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