Коррупционеры РФ пополнили бюджет страны на 760 млрд рублей за пять лет

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов проинформировал, что на протяжении пяти лет работа сотрудников ведомства позволила доказать факт неправомерных действий некоторых лиц. В результате бюджет страны пополнился на 760 млрд руб., сообщил ТАСС.

Прокурор Краснов сообщил, что в качестве мер наказания государство также изъяло движимые и недвижимые объекты. Для этого сотрудникам ведомства приходилось собирать большую доказательную базу, чтобы подтвердить факт незаконного обладания объектом.

«За 5 лет прокурорами предъявлено более 400 исков, в доход государства с коррупционеров взыскано свыше 11 тыс. объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств на сумму, превышающую 760 млрд рублей», — отметил генпрокурор.

Спикер выразил мнение, что коррупционеры — непорядочные люди. Они могли бы потратить деньги на благие меры, например, оказать помощь многодетным семьям, направить средства на строительство школ или закупку лекарственных препаратов.

«Набивают свои бездонные карманы», — сообщил собеседник ТАСС.

По мнению спикера, именно в выборе коррупционеров обогатиться на чей-то счет и заключается вся их «гниль и мерзость».

Агентство отметило, что 9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией.

Ранее сообщалось, что коррупционеры Кузбасса за 2024 год пополнили бюджет Кемеровской области на 600 млн рублей.