Дуглас и Зета-Джонс могут развестись после 25 лет брака из-за разницы в возрасте

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс, пережившие много кризисов вместе, могут развестись, сообщили RadarOnline источники из окружения звездной пары.

По данным издания, супруги прожили вместе 25 лет. За это время каждый из них боролся с болезнью. Майкл Дуглас столкнулся с онкологией, а его супруга — с биполярным расстройством. Знакомые пары были уверены, что горести сделали их лишь сильнее. Однако теперь не исключено, что супруги могут развестись.

Источники сообщили, что причина развода заключается в разнице в возрасте. Майкл предпочитает большую часть времени проводить дома. 80-летний американский актер и продюсер философствует о мироздании. 55-летняя британская актриса кино и телевидения активна и полна энергии. Ей хочется путешествовать, играть в гольф, общаться с интересными людьми и продолжать сниматься в кино.

Источники отметили, что Майкл стал более слабым физически. Его мыслительная деятельность также замедлилась. Это стало проблемой для Кэтрин, которая вынуждена чаще оказывать ему помощь.

«Она (Кэтрин Зета-Джонс. — Прим. ред.) превратилась в сиделку, перестав быть женой, и это ее расстраивает», — указано в материале издания.

По информации источников, супруги уже начали распродавать имущество. Таким образом они готовятся к расторжению брака.

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