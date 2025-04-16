Брачный договор спас Бузову, Тарасова и Нетребко: юрист объяснила пользу документа

Опытный юрист Валерия Качура в беседе с gazetametro.ru рассказала , в чем плюсы и минусы брачного договора, который желательно заключить с партнером до свадьбы.

Специалист назвала брачный договор важной подушкой безопасности для каждого человека. В паре разговоры об оформлении такой бумаги могут быть обидными, но на деле — в жизни бывает всякое, и перед заключением брака следует найти компромиссы. В первую очередь брачный договор, как поясняет Качура, позволяет определить, что и кому будет принадлежать в случае развода.

Например, утвердить брачный договор помогает следующее:

кто платит ипотеку после развода, кому может достаться квартира;

содержание супруги до вступления в новый брак, а то и вовсе пожизненное финансирование ее жизни;

компенсация супруге в виде имущества или средств, если в браке родится еще один ребенок;

передача имущества через определенное количество лет;

кому отойдет бизнес.

Можно включить также пункт о домашнем животном и каких-то индивидуальных условиях.

«Один раз ко мне пришла пара, где мужу было важно, чтобы жена получила высшее образование. Мы прописали, что он купит ей квартиру, если она получит вышку», – рассказывает Валерия.

Однако в контракт нельзя включить точную сумму алиментов или лишить бывшего возлюбленного имущества полностью. По части бизнеса, если нет условий брачного договора, то все делится пополам.

Юрист отметила, что брачный контракт действует как подстраховка. Мамам с детьми он позволяет не остаться без жилья или средств, либо защитить права детей от другого брака. Также документ полезен людям, вступающим в очередной брак или домохозяйкам в декрете. Пары с ипотекой в том числе определяют, кто и что будет выплачивать после развода.

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