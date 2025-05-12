Экскурсии не для школьников: «пивной туризм» пользуется спросом среди россиян

За последние несколько лет экскурсии на заводы и фабрики по производству спиртных напитков стали трендом, сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации канала, инициаторами экскурсий выступают пивоварни и заводы по производству алкоголя. Они организовывают групповые посещения. Людям показывают, как изготавливают продукцию, какая история каждого напитка. Гости могут дегустировать напитки в неограниченном количестве. Компании проявляют креатив. Например, предлагают создать и распечатать уникальную этикетку для бутылки напитка, которую также можно приобрести после экскурсии.

По данным канала, стоимость экскурсий варьируется от 1,5 тыс. руб. до 3 тыс. руб. за одного человека. Длительность — не более трех часов. Производители других товаров также проводят подобные экскурсии, но они не так пользуются популярностью.

«На втором месте рейтинга — кондитерские фабрики и заводы по производству продуктов питания: сырки, мороженое и шоколад», — сообщил SHOT.

По данным SHOT, гостям кондитерских фабрик предлагают принять участие в кулинарных мастер-классах. Угощения также предусмотрены. Стоимость экскурсий — несколько тыс. руб. Третье место в рейтинге канала заняли заводы по производству косметики.

Ранее сообщалось, что ролики о вреде алкоголя предложили крутить на стадионах.