Ролики о вреде алкоголя предложили крутить на стадионах

Профессор Международной академии трезвости Павел Болоянгов предложил во время спортивных соревнований транслировать на стадионах просветительские ролики о вредном влиянии на организм алкоголя, сообщило интернет-издание «Абзац».

Профессор высказал мнение, что трансляция роликов о вреде алкоголя положительно отразится на развитии здорового образа жизни россиян. По мнению эксперта, предложенная мера сократит употребление спиртных напитков. В роликах Павел Болоянгов предлагает демонстрировать последствия выбора нездорового образа жизни. Эксперт считает, что необходимо снижать число пьющих граждан.

Профессор обратил внимание, что иногда во время просмотра спортивных соревнований болельщики злоупотребляют спиртными напитками. Фанаты не только вредят своему здоровью, но и наносят урон здоровью окружающих людей. Эксперт предлагает транслировать ролики между таймами, а также в начале и в конце матча.

«Для большей убедительности на стадионах можно было бы повесить плакаты с наглядной демонстрацией и говорящими лозунгами: не пейте, мол, пиво, козленочком станете, вместо этого лучше супруге и друзьям внимание уделите», — предложил Болоянгов.

В последние время общественность стала обсуждать возможность продажи алкоголя на стадионах. Например, с таким предложением выступил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. По его мнению, в ассортименте может быть любой вид алкоголя. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что на стадионах можно снова продавать пиво.

Ранее подмосковный нарколог объяснил, почему в День Победы лучше отказаться от алкоголя.