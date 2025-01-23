Эксперт Булатов рассказал, как водителям такси удается обходить законодательство

Автор проекта «Автосправочная» Азат Булатов высказал мнение, что в России есть два города, где строго следят за реализацией нового закона о такси, сообщил inkazan.ru. По мнению эксперта, это Москва и Санкт-Петербург.

Эксперт Булатов считает, что во многих других населенных пунктах России водители такси работают неофициально. Перевозчики, которые выполняют требования законодательства РФ, должны быть оформлены как ИП или самозанятые. Одно из важных требований для водителей — оформление полиса.

По данным эксперта, водители находят способ, как обойти законодательство. В частности, сначала они арендуют машины в автопарке. Затем оформляют сотрудничество с крупными агрегаторами и службами заказа такси. Необходимость в регистрации в качестве перевозчика такси игнорируют.

«Именно поэтому при заказе такси в приложении агрегатора к вам легко может приехать машина вообще без всяких опознавательных знаков такси. Естественно, ни о каком предрейсовом медосмотре водителя или техническом осмотре автомобиля речи в таком случае не идет. В случае ДТП — аналогично, ни агрегатор, ни водитель ответственности нести не будут», — отметил автор проекта «Автосправочная» Азат Булатов.

Эксперт Булатов высказал мнение, что принятые законы в сфере такси в реальности не работают. По его мнению, сотрудники ГИБДД не могут изменить ситуацию. Выявить автомобиль, водитель которого оказывает услуги такси нелегально, в потоке других машин невозможно.

По данным эксперта, в некоторых регионах проверяющие специально вызывают такси. В ходе поездки выясняют необходимую информацию. Азат Булатов отметил, что подобные проверки пока не получили массовое распространение.

Ранее сообщалось, что за 2024 год число нарушений в сфере такси в Москве выросло на 77,5%.