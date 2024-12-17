РБК: за 2024 год число нарушений в сфере такси в Москве выросло на 77,5%

За первые 10 месяцев 2024 года среди водителей такси в российской столице выросло на 77,5% количество нарушений различных правил и требований. Об этом сообщил РБК.

Если в прошлом году на протяжении первых 10 месяцев было зафиксировано 1,4 тыс. нарушений, то в этом году уже 6,5 тыс. Такие цифры следуют из доклада Михаила Устиновского, заместителя начальника Московской административной дорожной инспекции. Во многом такой резкий рост связан с изменением правил в конце прошлого года.

Две трети правонарушений пришлось на профессиональные и квалификационные требования к таксистам. Их отмечено в текущем году 4,1 тыс. Еще 2,4 тыс. нарушений связаны с тем, что машины такси не оборудованы должным образом. В них нет информации о правилах перевозки пассажиров и их багажа, автомобили не снабжены специальным оранжевым фонарем, а на их бортах не нанесены шашечки. За все это грозит штраф. Если водитель может отделаться суммой всего в 1 тыс. руб., то юридическое лицо может выложить и в 30 раз больше.

Ранее в России выдвинули предложение ввести специальный налог на заказ такси. С ними выступил экономист Ануфриев. По его мнению, на услуги такси и курьерской доставки можно применять специальный налог, схожий с туристическим. Он считает, что за каждую поездку стоит взимать специальный сбор не менее 100 руб.