Эксперт Корнев: авто из Китая уже подорожали на 300 тыс. руб., это не предел

Утилизационный сбор на автомобили иностранного производства, которые ввозят на территорию РФ, начал действовать с 1 октября. Эксперты рассказали, как нововведение отразилось на стоимости машин. Также аналитики спрогнозировали дальнейшие перспективы, ведь утильсбор будет повышаться ежегодно до 2030 года, сообщили novostivolgograda.

Эксперты считают, что продавцы стараются как можно более гибко менять цены. В противном случае произойдет резкий отток клиентов. К завершению 2024 года россияне заметят существенные изменения. На данный момент максимальное увеличение стоимости составило 80 тыс. руб., пояснила эксперт Анастасия Байбароша.

«В итоге в октябре прайс-листы изменились на +50…+80 тысяч рублей. И так будет происходить каждый месяц до конца 2024 года», — рассказала руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта Альфа-Лизинга Анастасия Байбароша.

Солидарен с данным мнением эксперт Александр Корнев. Он уверен, что к началу 2025 года ценник на автомобили поднимется от 5% до 10%. Стоимость автомобилей непременно будет подниматься. Государство будет стимулировать иностранных производителей сотрудничать с Россией.

В настоящее время на рынке массово представлены авто из Китая. Их стоимость уже поднялась в диапазоне от 50 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Дилерам приходится уменьшать скидки или полностью отменять их.

«Новые коэффициенты утильсбора уже прошлись по ценникам китайских марок, подняв их на 10-20%», — пояснил руководитель управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

Эксперты уверены, что в скором времени также подорожают подержанные машины. Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников спрогнозировал рост на авто вторичного рынка на 5 — 30%. Новые также неминуемо будут расти в цене с каждым годом.

Ранее в пресс-службе Российского союза автостраховщиков интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказали, что в России прогнозируется рост цен на полисы ОСАГО уже в 2025 году.