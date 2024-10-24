Полисы ОСАГО подорожают в 2025 году: кто будет платить больше остальных

В России прогнозируется рост цен на полисы ОСАГО уже в 2025 году. Самые высокие тарифы будут установлены для виновников ДТП. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказали в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

Там отметили, что цена ОСАГО зависит от многих факторов. Одним из основных является рост цен на запчасти в случае колебания курсов валют или усложнения логистических цепочек.

«Поэтому заранее предсказывать, как поведет себя средняя страховая премия, сложно. К примеру, динамика цен на запчасти по различным маркам автомобилей сильно различается. Так, РСА фиксирует средний рост цен на запчасти за год в размере примерно 7-10%. По некоторым из популярных марок, например, Mercedes, Toyota, Volkswagenрост цен именно таков — от 7,5% до 11,1%. А вот по Hyundai и KIA рост невелик — от 0,6% до 2,6%. Значительный рост отмечаем по Subaru — на 29,1%, LandRover — на 20,4%, Skoda — на 19,2%», — пояснили в пресс-службе интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если говорить о категориях водителей, то традиционно полис стоит дороже для тех, кто ездит неаккуратно и чаще становится виновником ДТП.

«Для таких водителей страховщики, как правило, выбирают максимальный или в любом случае довольно высокий базовый тариф, но при этом еще и увеличивается коэффициент бонус-малус (КБМ), который при наличии ДТП по вине водителя может существенно удорожать его страховку», — добавили в РСА.

Другим традиционно «дорогим» сегментом являются молодые и неопытные водители, которым помимо высокого тарифа также «достается» высокий коэффициент в зависимости от возраста и стажа (который с годами постепенно снижается).

«Но в целом стоит отметить, что средний размер страховой премии существенно не меняется уже несколько лет несмотря на изменение тарифного коридора и некоторых коэффициентов. Также можно отметить, что страховая премия выше для тех автовладельцев, которые большевремени проводят за рулем, так как это логичным образом повышает страховой риск. Именно этим объясняется повышенная на фоне других категорий автовладельцев страховая премия по договорам ОСАГО владельцев такси», — заключили в союзе.

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