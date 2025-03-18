Эксперт объяснил, почему конфликт США с хуситами выгоден нефтяникам РФ

Главный редактор отраслевого издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев высказал мнение, что конфликт США с хуситами не отразится на экспорте российской нефти, сообщил muksun.fm.

Эксперт рассказал, что российские компании, экспортирующие нефть, могут рассчитывать на незначительный рост прибыли. На рынке сложилась выгодная ситуация, когда параллельно начал падать доллар. Кроме того, во время конфликта американцев с хуситами улучшается логистика поставок нефти за счет свободного прохода по Красному морю.

«Ситуация хорошая и прибыльная. Если нефть растет вверх, то в любом случае количество получаемой прибыли в долларах растет, соответственно, даже при упавшем долларе так или иначе выручка все равно увеличивается, поскольку большее количество проданной нефти позволяет получить больше денег», — отметил эксперт.

По мнению Владимира Бобылева, российским компаниям не стоит опасаться, что танкеры с нефтью могут быть подорваны хуситами в Красном море. Опыт показал, что во время прошлой стадии эскалации конфликта корабли, которые перевозили российскую нефть, были атакованы случайно. Происходило это редко. Хуситы всегда приносили извинения.

По мнению эксперта, рассчитывать на большую прибыль от продажи нефти России не стоит. Причина — санкции. В настоящее время нефть продают со скидкой, но некоторые страны не решаются заключать контракты из-за санкций США и ЕС. Кроме того, могут происходить непредвиденные ситуации. Например, судно может перевозить российскую или американскую нефть в Китай под флагом Кипра. Если оно встанет, то распоряжаться нефтью не получится.

Эксперт высказал мнение, что снижение стоимости нефти до $50 — нереальный прогноз. Такая стоимость не выгодна для участников рынка.

«Нефть по 50 долларов, во-первых, не допустит ОПЕК+, потому что для них это крайне невыгодно. Во-вторых, опять возникает вопрос, а выгодно ли это самой Америке?» — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Пентагон пригрозил применить «смертоносную силу» против хуситов в Йемене.