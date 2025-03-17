Пентагон пригрозил применить «смертоносную силу» против хуситов в Йемене

В Йемене Соединенные Штаты Америки будут использовать «мощное и смертоносное оружие», пока не добьются своих целей, сообщил Шон Парнелл, заместитель министра обороны США по связям с общественностью, в интервью CBS News.

Он подчеркнул, что нынешняя военная кампания США в Йемене не является бессрочной и не нацелена на свержение режима в одной из стран региона. Однако, по мнению Парнелла, для США крайне важно обеспечить свои интересы.

«Мы будем использовать подавляющую смертоносную силу до тех пор, пока не достигнем своих целей», — сказал Парнелл.

Представитель Министерства обороны США заявил, что представители движения «Ансар Аллах», которое действует в Йемене, должны прекратить атаки на американские корабли в Красном море. В случае прекращения нападений США готовы завершить военную операцию, которая была начата ранее.

Парнелл не стал комментировать возможность проведения наземной операции в Йемене и возможные действия в этом направлении.

15 марта президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о начале военной операции против повстанцев-хуситов. Он обвинил их в организации актов пиратства, насилия и терроризма в отношении американских и других судов, самолетов и беспилотных летательных аппаратов. В ответ на это вооруженные силы США, действуя совместно с британскими военными, нанесли удары по территории Йемена.

Ранее сообщалось о том, что в результате ударов армии США по городу Сане, который находится под контролем хуситов, погибло не менее 13 человек. Кроме того, в результате обстрелов города Саада, расположенного в Йемене, жертвами стали не менее 10 человек, среди которых была женщина и четверо детей.