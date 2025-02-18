Эксперт при Росавиации оценил возможность восстановления прямых рейсов между США и РФ

Член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация), генеральный директор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев высказал мнение, что в ближайшее время Россия и США не восстановят прямое авиасообщение, сообщило интернет-издание «Абзац».

«Восстановить прямое авиасообщение с США будет трудновато», — поделился мнением с «Абзацем» эксперт Виктор Горбачев.

Эксперт пояснил, что Европа запретила России пролет над своей территорией. Даже если США и РФ согласуют восстановление прямого авиасообщения, реализовать задуманное не выйдет из-за отсутствия технических возможностей. В первую очередь пролет должна разрешить Европа. Виктор Горбачев отметил, что есть альтернативный способ решения проблемы — лететь через Северный полюс. Однако, по мнению эксперта, он нерентабельный.

«И я не думаю, что у нас будет какой-то значительный туристический поток в Штаты», – рассказал Горбачев.

Эксперт допустил, что одиночные воздушные суда могут огибать всю Европу. Однако стоимость на такие рейсы будет слишком высокой.

Ранее сообщалось, что Песков назвал встречу делегаций РФ и США в Эр-Рияде позитивным событием.