Песков назвал встречу делегаций РФ и США в Эр-Рияде позитивным событием

В Кремле с воодушевлением восприняли информацию о том, что представители России и США проведут встречу в Саудовской Аравии, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в интервью CNN.

Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящее время преждевременно делать какие-либо предположения, и предложил дождаться вторника, чтобы оценить, как будет развиваться ситуация.

«То, что мы собрались провести переговоры, — хорошо и позитивно», — отметил он.

В соответствии с распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина, в Эр-Рияд для проведения переговоров с американской стороной направились министр иностранных дел России Сергей Лавров и Юрий Ушаков, занимающий должность помощника главы государства. В ходе встречи дипломаты обсудят вопросы, связанные с подготовкой возможного начала урегулирования ситуации на Украине, а также организацию переговоров Трампа и Путина.

Ранее сообщалось, что российская делегация, в числе которой глава МИД Лавров и помощник президента РФ Ушаков, прибыла в Эр-Рияд на переговоры с США.