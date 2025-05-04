Эксперт призвала дачников тепло одеться и начать высаживать рассаду холодостойких культур
Эксперт Ганичкина советует высаживать рассаду холодостойких культур до 10 мая
Фото: [Медиасток.рф]
Советский и российский специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, телеведущая и писательница Октябрина Ганичкина дала рекомендации дачникам по высадке рассады в мае, сообщило интернет-издание «Абзац».
Эксперт рассказала, что холодостойкие культуры необходимо высадить до 10 мая. К таким культурам относят морковь, свеклу, горох, зеленые культуры, петрушку и сельдерей. В противном случае урожай не будет таким высоким, как требуется для растения. Не стоит бояться высаживать капусту. Овощ легко адаптируется к снижению или к перепадам температуры.
Октябрина Ганичкина обратила внимание, что скоро ожидается сезон дождей. По ее мнению, этот период положительно отразится на росте растений. Если в регионе установилась прохладная температура, то откладывать посадку не стоит. Эксперт советует дачникам тепло одеваться и приступать к работам.
«Ничего страшного нет, оденутся тепло (дачники. — Прим. ред.) и пусть сеют», — высказала мнение эксперт.
По мнению эксперта, после 10 мая стоит начинать высаживать теплолюбивые культуры. К ним относят помидоры, перцы, баклажаны и огурцы.
«Еще картофель в первой декаде сейчас можем высаживать смело на посадку. Красивые желтые, черные, красные есть у нас помидоры. Май — самый рекордный. И вообще не разгибаясь огородники работают», — резюмировала эксперт.
Эксперт также отметила, что хорошую рассаду обычно предлагают в питомниках.
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