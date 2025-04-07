Жители Подмосковья с начала года купили на Почте России более 160 тыс. пакетов семян и цветов

С начала 2025 года садоводы Подмосковья купили на Почте России свыше 160 тыс. пакетов семян и цветов. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В отделениях Почты представлено более 200 видов семян. Особой популярностью у жителей пользуются семена огурцов и помидоров, моркови и свеклы, а также циннии, васильки, георгины, гладиолусы и тюльпаны.

С текущего месяца Почта России начала доставлять саженцы и рассаду. В первую очередь услуга рассчитана на пожилых и маломобильных граждан, а также жителей отдаленных округов. Чтобы оформить такую доставку, нужно заполнить специальный бланк. После этого почтальон доставит саженцы на дом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность цифровизации. Он подчеркнул, что это позволяет делать жизнь удобнее.