Эксперты призывают россиян готовиться к повышению цен: придется больше экономить

Центральный Банк снова повысил ключевую ставку теперь уже до 15%. Об этом стало известно в пятницу, 27 октября. Эксперты рассказали, как изменение отразится на уровне жизни обычных россиян, сообщает newstracker.ru .

Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская уверена, что рост ключевой ставки - сигнал о проблемах в экономике. Эксперт предупредила, что ближайший год будет тяжелым для россиян: придется экономить на многом. Уже в сентябре люди стали реже оформлять ипотеку или кредиты. Данная тенденция сохранится.

«В этом месяце у банков резко вырастут ставки кредитования, по потребительским кредитам они могут увеличиться до 22%-26%. У заемщиков пропадет желание брать деньги под такие проценты. Что касается кредитных карт, то здесь уровень может превысить 25%-30%. По рыночной ипотеке на «вторичку» в ближайшую пару недель ставки вырастут до 17%-18%. А в перспективе не исключаем рост до 20% и возможно выше, если ключевая ставка ЦБ продолжит рост в декабре и в 2024 году», — уточнила эксперт Ирина Андриевская

Кандидат экономических наук, доцент Екатерина Безсмертная призвала россиян не паниковать. Обычно люди начинают снимать деньги с банковских карт или покупать дорогие вещи, даже если такое приобретение не было запланировано ранее. Такими действиями люди искусственно создают панику и ухудшают ситуацию в экономике.

Первыми, по мнению эксперта, отреагируют банки. Они поднимут ставки по вкладам. Одобрить любой кредит будет сложнее: ставка поднимается и появится много жестких требований.

«Повышение ставки тормозит экономическую активность: удорожание займов для бизнеса заставит производителей увеличить цены на товары и услуги. Частично этот негативный эффект может быть компенсирован укреплением рубля, которое сегодня осуществляется как монетарными, так и административными методами. Повышение ставки охладит ипотечный рынок, снизит интерес к инструментам фондового рынка», — подытожила Екатерина Безсмертная.

Совладелец WELLSIDE Недвижимость Александр Седов опасается, что инфляция будет лишь расти. Рост ключевой ставки - это уже знак того, что ЦБ не может справиться с инфляцией.

«Из негативных моментов, при увеличении стоимости кредитования для компаний, они могут пересмотреть цены на свои товары и услуги, что в свою очередь может привести к инфляции. А для предприятий повышение ставки может означать увеличение стоимости заемных средств. Это, в свою очередь, может повлиять на инвестиционную активность и экономический рост в целом», — объяснил эксперт Александр Седов.

Различные опросы говорят о том, что не всем жителям РФ хватает заработной платы для достойного проживания. В ближайшее время эксперты призывают готовиться к еще более строгой экономии.