Центробанк повысил ключевую ставку сразу на два пункта

Банк России повысил ключевую ставку до 15%, сразу на два процента.

В ЦБ объяснили ужесточение кредитно-денежной политики необходимостью обуздать инфляцию. Эту меру Банк России использует с июля, в августе ключевую ставку поднимали на 3,5 процентных пункта, в сентябре – еще на один.

Эксперты ожидали, что и следующее повышение не будет таким резким, в пределах одного пункта.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ задумается о снижении процентной ставки, когда зафиксирует устойчивое снижение инфляции.