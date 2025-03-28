Эксперты рассказали, почему до конца года бензин подорожает на 15%

Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина спрогнозировала рост цен на бензин и дизельное топливо весной 2025 года, сообщил karelinform.ru. С ее мнением согласны другие специалисты.

Эксперт высказала мнение, что в первую очередь увеличение стоимости ощутят компании, которые связаны с агропромышленной деятельностью. Рост цен отразится и на обычных гражданах.

«Дизель за весну вырастет до 1 рубля за литр и станет 71 рубль, АИ-95 уже в среднем стоит 62 рубля и плавно идет к 63 рублям, АИ-92 — 57 рублей. Ожидаем, что в течение весны рост цен на все виды топлива составит минимум на 1 рубль», — прокомментировала специалист.

Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев высказал мнение, что топливо будет дорожать на протяжении всего года. Рост будет происходить постепенно. К концу года он составит 15%. По мнению эксперта, продавцы топлива «растягивают» рост цен. Каждую неделю они увеличивают стоимость не более чем на 15 копеек. Это позволяет водителям адаптироваться. Традиционно очередной рост топлива произойдет в преддверии лета.

Дмитрий Матвеев считает, что на рост топлива влияют разные факторы: волатильность рубля, налоги, акциз, логистика и госрегулирование. Эксперт по финансовой логистике и трансграничным расчетам Александр Вайс уточнил, что чаще всего акциз растет быстрее, чем уровень инфляции. Это позволяет государству своевременно компенсировать рост госрасходов.

Ранее стало известно, на сколько выросла стоимость бензина в Нижегородской области.