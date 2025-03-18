Стало известно, на сколько выросла стоимость бензина в Нижегородской области

По данным регионального органа статистики, в Нижегородской области отмечено удорожание бензина. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что в минувшем месяце средняя стоимость указанного вида топлива для автомобилей в регионе выросла на 0,54% по сравнению с месяцем ранее. С начала текущего года топливо на автозаправках Нижегородской области подорожало в среднем на 1,3%.

Отмечается, что самый большой рост стоимости выявлен у премиальных марок бензина, который составил 1,6%. При этом в предыдущем месяце по сравнению с январем дизельное топливо подорожало на почти на 0,4%, достигнув 67,5 рубля за литр.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года цены на бензин выросли на 0,85%.