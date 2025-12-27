Елка добра: в Химках провели благотворительный спектакль

В пятницу, 26 декабря, в химкинском театре «Наш дом» в преддверии Нового года царила по-настоящему сказочная атмосфера. Для детей организовали праздник с добрым спектаклем и насыщенной развлекательной программой.

На мероприятие пригласили ребят, которым особенно важна забота и поддержка: из малообеспеченных семей, семей участников СВО, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. Центральным событием стала постановка «Медведь, который не верил в Деда Мороза» в исполнении профессиональных актеров. Яркие костюмы, красочные декорации и трогательный сюжет помогли создать неповторимое праздничное настроение и ощущение чуда.

После спектакля каждого маленького гостя ждал сладкий подарок. Дед Мороз и Снегурочка играли с детьми в подвижные игры и водили веселые хороводы. Благотворительная елка в театре «Наш дом» уже стала доброй традицией, дарящей незабываемые эмоции и погружающей в мир зимнего волшебства.

Мероприятие прошло в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». С декабря по февраль в Химках запланированы десятки событий: спектакли, концерты, мастер-классы, а также спортивные, игровые и познавательные программы для семейного отдыха.

Ранее сообщалось, что химкинские депутаты примут участие в «Елке желаний» и исполнят новогодние желания детей.