Химкинские депутаты примут участие в «Елке желаний» и исполнят новогодние желания детей

В Химках в театре «Наш Дом» прошла ежегодная всероссийская акция «Елка желаний», к благотворительному проекту присоединились депутаты и общественники города, которые помогут исполнить детские мечты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

«Дети хотят праздника, они хотят радости, мечтают о том, что Дед Мороз или другой волшебник исполнит их мечты. Мы поможем реализовать все, что пожелали наши маленькие жители», — отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Руководитель фракции Александр Васильев подчеркнул, что участниками акции станут все народные избранники. По его словам, он исполнит мечту семилетней Анастасии, которая загадала набор с косметикой, а также ее брата Даниила с мечтой о большом конструкторе.

Депутат Химок Надежда Смирнова напомнила, что акцию проводят в России восьмой год подряд, она позволила исполнить более 320 тыс. желаний детей по всей стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.