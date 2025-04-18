Филиппо считает, что представители Трампа унизили Макрона на переговорах в Париже

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X высказал мнение, что представители президента США Дональда Трампа преподали урок президенту Франции Эммануэлю Макрону во время встречи в Париже, сообщило РИА Новости.

По данным агентства, в четверг, 17 апреля, во Франции состоялись переговоры. В мероприятии приняли участие представители США, Британии, Франции, Германии и Украины. Россия не принимала участие в переговорах, однако получила информацию о сути беседы. Госсекретарь США Марко Рубио предоставил главе МИД Сергею Лаврову краткий отчет о встрече.

Флориан Филиппо отметил, что на мероприятии обсудили ход переговоров представителей США и России. В частности, затронули инфоповод о недавнем визите спецпосланника президента США в Россию. Как известно, в этот раз Стив Уиткофф побывал в Санкт-Петербурге.

Политик Филиппо уверен, что встреча во Франции была унизительной для президента Макрона. По его данным, главной темой обсуждения стал вопрос прекращения вооруженного конфликта на Украине. Позицию США прибыли огласить два высокопоставленных чиновника. Они говорили о важности завершения боевых действий.

«На самом деле, вчерашний день был для него (Макрона. — Прим. ред.) очень унизительным: два представителя Трампа преподали ему урок мира в центре Парижа…» — говорится в посте французского политика.

Ранее сообщалось, что глава МИД Франции нашел способ, как сделать Россию менее сильной. Он призвал при помощи жестких санкций «задушить экономику» страны.