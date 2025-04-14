Глава МИД Франции призвал при помощи жестких санкций «задушить экономику» России

Глава МИД Франции высказал мнение, что жесткие меры ограничения позволят добиться экономического упадка России. По его мнению, падение экономики негативно повлияет на военные усилия РФ.

«Я призываю Евросоюз ввести самые тяжелые санкции в отношении России, чтобы задушить ее экономику и помешать ей подкреплять свои военные усилия», — поделился своей точкой зрения министр.

Жан-Ноэль Барро также прокомментировал ход вооруженного конфликта на Украине. По его мнению, Россия не заинтересована в мирном урегулировании проблемы. Он высказал мнение, что Европейский союз и Соединенные Штаты Америки имеют необходимые рычаги давления на Россию. Объединившись, они смогут принудить представителей Кремля начать переговорочный процесс.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что работает над вопросом, как принудить Россию сесть за стол переговоров. Политик рассказал, что в данном вопросе у него есть сторонники. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал Макрона за подобные заявления. По его мнению, президент добивается развязывания третьей мировой войны.

Ранее сообщалось, что Трамп продлил антироссийские санкции Байдена еще на год.