Фильм с актером-роботом снимают в Подмосковье

В Подмосковье проходят съемки короткометражки с участием робота, сообщил REGIONS. Режиссер Иван Лавренков рассказал, что видео из соцсетей вдохновило его на экранизацию одной истории.

По информации издания, съемки проходят в Королеве. Режиссер Иван Лавренков рассказал, как увидел в соцсетях инцидент с роботом. Он не мог перейти дорогу. Помощь оказала пожилая женщина. Видео вдохновило на короткометражный фильм «Родная».

«Я подумал, что вот он киберпанк, вот мы в нем и оказались», — поделился Иван Лавренков.

По данным издания, главные герои — пожилая пара. Супруги случайно сбили на автомобиле странное механическое существо. Актеры Владимир Дубровский и Елена Ивицкая, играющие главные роли, придали сюжету интригу. Они отметили, что супруги смогут преодолеть все происходящие события, если любят друг друга.

По информации издания, в съемках принимает участие робот. Актеры дали ему имя Ровер. Менеджер по работе с корпоративными клиентами компании «Дронхабс» Кирилл Виноградов отметил, что работать с роботом легко. Ровер не переживает, не устает и четко выполняет поставленные задачи.

«Ровер очень хороший актер. Он послушный», — отметил Кирилл Виноградов.

По данным издания, премьера фильма запланирована на январь 2026 года. Съемки проходили в разных локациях Королева.

