Впервые в РФ вышел сериал, где все герои созданы ИИ

На деловой программе IV Фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» презентовали проект онлайн-кинотеатра Start — первый в России комедийный сериал, где все герои созданы при помощи искусственного интеллекта, сообщил ТАСС.

По информации издания, сериал называется «Феофан». Он рассчитан на просмотр для аудитории старше 18 лет. Каждая серия длится не более 10 минут. В ней поднимаются темы, актуальные для современного общества. Создатели выбрали для проекта комедийный жанр. Особенность сериала — все герои созданы при помощи искусственного интеллекта. Показ ведется на онлайн-платформе. Первая серия доступна с 17 сентября.

«В нашем сериале нет актеров, все персонажи созданы и нарисованы при помощи нейросети. Мы стремились создать героев, максимально приближенных к реальным людям, но, чтобы сохранить развлекательный формат, добавили кота Матвея, который выполняет в сериале роль антагониста Феофана. Но и он создан не как анимационный персонаж, а максимально похожим на реального кота», — рассказал режиссер ИИ-сериала Илья Плотников.

Продюсер Михаил Ткаченко отметил, что окончательное решение по тому, как будут развиваться события в сериале, принимает человек. Нейросеть — это лишь инструмент для ускорения рабочих циклов.

По информации издания, житель Санкт-Петербурга по имени Феофан принимает решение отказаться от современных технологий и привычного образа жизни. Он создает собственное поселение. Жизнь кардинально меняется: найденные растения становятся лекарствами, для приготовления еды приходится выращивать овощи на огороде, а также осваивать навыки охоты. Интернета в поселении тоже нет, поэтому вечером разводится костер и вспоминаются забавные истории.

Отметим, что на территории России для просмотра доступны различные онлайн-кинотеатры, в числе которых «Кинопоиск», «Иви», Wink, Okko, More TV, Premier, Megogo, ivi RU.

Ранее сообщалось, что россияне считают самой красивой турецкую актрису Ханде Эрчел.