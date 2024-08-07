Финансист Аванесян: обвал международных биржевых рынков никак не отразится на РФ

Ростовский финансист Арутюн Аванесян высказал мнение, что обвал на мировых биржах, зафиксированный во вторник, 5 августа, никак не отразится на экономической ситуации в России из-за действия санкций, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт отметил, что любое обрушение фондового рынка связано с ситуацией на рынке американского труда. Иногда связь косвенная, но она присутствует всегда. Трудовой рынок США остается самым крупным и прибыльным во всем мире. В настоящее время в США увеличивается число безработных, что негативно отражается на мировой системе экономики.

Финансист Арутюн Аванесян отметил, что первым упал японский фондовый индекс. Значит, именно Япония спровоцировала падение всех рынков. Курс иены недавно вырос, а государственный банк повысил ставки. В сложившихся условиях особенно невыгодно работать экспортерам.

Эксперт рассказал, что Россия не ощутит на себе негативного последствия обвала бирж. Введенные санкции сделали экономическую систему более самостоятельной и крепкой. Ситуация на мировом финансовом рынке не отражается на процессах в РФ.

«На себе рядовой гражданин, не владеющий акциями каких либо компаний на зарубежных биржах последствий не ощутит», — отмечает эксперт.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина значительно выросла после сильного июльского падения.