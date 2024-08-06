Стоимость биткоина значительно выросла после сильного июльского падения

Курс биткоина на валютной бирже Binance достиг отметки в 55 тыс. долларов во вторник, 6 августа, сообщают «Известия» .

Уточняется, что криптовалюта торговалась на бирже по цене 55,358 тыс. долларов, а затем опустилась до 54,990 тыс. долларов к 15:40 по московскому времени.

Падение ниже отметки в 55 тыс. долларов впервые с февраля произошло 5 июля. Ранее биткоин опускался до 54,922 тыс. долларов 27 февраля этого года, а затем и вовсе достиг отметки в 54,477 тыс. долларов.

Как пояснил финансовый аналитик Владислав Антонов, в середине июля финансовые рынки отреагировали ростом на новости о покушении на Трампа. Тогда стоимость биткоина достигала 60 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон о разрешении майнинга криптовалют для юрлиц. Согласно новому документу, полностью российские организации смогут добывать крипту, если внесены в специальный реестр.