Финляндия отказалась помочь США решить вопрос с дефицитом яиц

По данным телерадиовещателя, Финляндия опасается дополнительных проверок и не хочет испытывать сложности при заключении договоров из-за бюрократии. Исполнительный директор Ассоциации птицеводства Финляндии Леера Лехтиля высказала мнение, что сначала вопрос экспорта должен быть урегулирован на правительственном урвоне. США должны открыть свой рынок для продукции.

По мнению спикера, это длительный и сложный процесс. Первая сложность заключается в том, что в настоящее время у Финляндии нет разрешения на экспорт яиц в США. Кроме того, этот товар не был отправлен ни в одну другую страну. Это говорит об отсутствии опыта в подобном сотрудничестве.

«Миллионы птиц пришлось забить там из-за птичьего гриппа. Всего у нас в Финляндии четыре миллиона кур-несушек. То количество, которое мы могли бы экспортировать, не решило бы проблему нехватки яиц», — заявила Yle Лехтиля.

Агентство Рейтер, ссылаясь на ассоциацию производителей яиц стран Северной Европы, сообщило, что американское правительство также просило помощи у других европейских стран, в числе которых — Дания. РИА Новости выяснило, что в США устанавливали самую дорогую стоимость на яйца среди стран «Большой двадцатки». Причина нынешнего дефицита — эпидемия птичьего гриппа.

Ранее сообщалось, что Украина предложила снабжать США яйцами в обмен на военную помощь.