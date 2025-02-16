Украина пообещала снабжать США яйцами в обмен на военную помощь

Украина не может обойтись без поддержки со стороны США. В связи с этим Киев выразил готовность поставлять США партии яиц в обмен на помощь с их стороны. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Авторы публикации, ссылаясь на одного высокопоставленного украинского чиновника, отметили, что власти Украины рассмотрят почти варианты ради того, чтобы получать американскую помощь, включая крупные поставки украинских яиц.

По данным издания, власти Украины узнали о росте цен на яйца в США в связи с их дефицитом.

Газета Financial Times сообщила, что из-за вспыхнувшей в США эпидемии птичьего гриппа начался рост цен на куриные яйца и их дефицит в стране. Это стало самой серьезной проблемой за последние несколько лет.

Ранее сообщалось о том, что в Германии посчитали, сколько денег Украина получила от Европы за три года.