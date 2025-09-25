Фотограф из Подмосковья рассказала, как вороны помогли сфотографировать лесную куницу

Фотограф из Одинцова Елена Швыдун поделилась в своем канале необычной историей встречи, во время которой удалось сделать несколько снимков, сообщил REGIONS.

Фотограф рассказала, что куница — один из самых скрытных и ловких хищников региона. Ночью животное охотится, поэтому днем ищет для сна укромные места, например, птичьи гнезда, дупла деревьев. Елена Швыдун рассказала, что встреча с ночным хищником произошла неожиданно. Вороны стали невольными виновниками знакомства.

«Ее (куницу. — Прим. ред.) обнаружили и разбудили вороны. Пернатые громким гвалтом прогнали зверька, слетевшись со всего леса. Так я ее и застукала. Среагировала на крики птиц», — рассказала фотограф.

Фотограф рассказала, что животное было удивлено из-за встречи с человеком. Куница быстро спряталась, но уже не в дупло. Она залезла в птичье гнездо, расположенное на самой верхушке ели. Елена Швыдун успела сделать несколько снимков.

Охотовед Валерий Аксенов рассказал REGIONS, что жители Подмосковья в лесах могут встретить лесную и каменную разновидность куниц. Лесная куница предпочитает проживать в парках, лиственных и смешанных лесах. В южных районах Подмосковья, где наблюдаются редколесья и кустарники, можно встретиться с каменной разновидностью зверька.

«Некоторые виды куньих в регионе находятся под охраной и занесены в Красную книгу, охота на них запрещена», — пояснил Аксенов.

