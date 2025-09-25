«Шумят и галдят не просто так»: более 1000 журавлей из Талдома готовятся к отлету в Африку

Председатель Московского областного отделения русского общества сохранения и изучения птиц им. М. Мензбира Ольга Гринченко рассказала, что к длительному перелету в Северную Африку готовятся около 1000 серых журавлей, сообщил REGIONS.

Ольга Гринченко отметила, что обычно птицы покидают Подмосковье на четвертый или пятый день после первых заморозков в регионе. Журавли вырастили свое потомство и уже набрали жир, что важно для дальних перелетов. По словам эксперта, местные жители Израиля и Эфиопии с нетерпением ждут пернатых. Обычно журавли выбирают для проживания именно эти страны. Для журавлей готовят кукурузу и кормят их с трактора.

По информации издания, жители Подмосковья недавно заметили журавлиный клин. Эксперт Гринченко отметила, что жители региона видели транзитную стаю. Птицы летели на зимовку с северных районов России. Биолог пояснила, что в тех регионах заморозки уже прошли, что побудило птиц вылетать. Журавли, проживающие в талдомском заказнике, только готовятся к вынужденному путешествию.

«Они сейчас находятся в прямом смысле на низком старте. Шумят и галдят журавли не просто так от нечего делать — они формируют клин, ведь у птиц свои правила и иерархия, которые строго соблюдаются», — рассказала биолог.

Ранее сообщалось, что раны на деревьях в Подмосковье школьники «лечат» советскими мультфильмами.