Хаски напали на россиянку и загрызли ее питомца Муху: дело направили в суд

В 2024 году в ночь с 30 на 31 августа хаски самовольно покинули вольеры и убежали в жилой район, где напали на жительницу Кузбасса и ее питомца — собаку Муху. Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование и передали материалы дела в суд, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на СК и региональную прокуратуру.

По информации издания, собака пострадавшей погибла. Женщине оказали медицинскую помощь. Фото с рукой, перебинтованной после нападения собак, распространилось в Сети. Согласно версии следствия, собаки проживали в «Хаски Лэнде» в Елыкаеве. С февраля 2022 года по май 2025 года предприниматель арендовал помещения. Правоохранители выявили ряд нарушений: на собак не было оформлено лицензий, в помещениях не соблюдали правила пожарной безопасности, вольеры не были надежно укреплены.

По версии следствия, именно некачественно оборудованные вольеры и стали причиной побега собак. Сотрудники оценили инцидент как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Материалы переданы в суд. Срок наказания в случае признания вины может достичь двух лет лишения свободы.

«В ходе расследования уголовного дела собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает СК Кузбасса.

