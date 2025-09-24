В российском регионе бойцовый пес без намордника напал на собаку и ее хозяйку

В Омске собака бойцовой породы напала на более маленького пса, которого выгуливала его несовершеннолетняя хозяйка. Видеозапись инцидента опубликовал в своем телеграм-канале телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Тарской. Там бойцовая собака находилась без намордника. На кадрах видно, как огромный пес при выходе из подъезда нападает на маленькую собаку, а девочка-подросток пытается защитить ее. Школьница получила травмы.

Правоохранительные органы организовали проверку по факту случившегося. Прокуратура взяла ход расследования под особый контроль. В настоящее время решается вопрос о направлении в суд искового заявления о взыскании компенсации морального вреда с владелицы бойцовской собаки.

