Химки на четыре дня станут центром международного детского спорта

С 12 по 15 октября подмосковные Химки войдут в число площадок, где развернутся Всемирные игры юных соотечественников и Шанхайской организации сотрудничества. Как стало известно, местом проведения станет физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный». Здесь юные атлеты поборются за медали в двух дисциплинах из семи заявленных — спортивной борьбе и мини-футболе, сообщила администрация городского округа.

Расписание состязаний рассчитано на ежедневную работу с 10:00 до 14:00. Каждый день будет увенчан церемонией награждения лучших. У жителей Химок появится шанс своими глазами увидеть международный детский спорт: на арены выйдут около 400 юношей и девушек 12-15 лет, представляющих страны ШОС и сообщества российских соотечественников.

X Всемирные игры юных соотечественников и ШОС задуманы как обширная площадка для культурного и образовательного обмена. Начиная с 2015 года проект объединяет юных соотечественников: за это время через него прошли более 6 тыс. человек из более чем 65 стран. Нынешний год придает Играм особый статус — команды стран ШОС впервые выступают отдельной группой. Для Химок же проведение Игр — это вклад в развитие молодежного международного диалога и укрепление связей через спорт.

Спортивная программа включает семь видов: баскетбол 3×3, волейбол 4×4, настольный теннис, плавание, спортивную борьбу, мини-футбол и шахматы. Шахматную часть организует Шахматная федерация Москвы.

Однако одним лишь спортом пребывание юных гостей в Химках не ограничится. Для них подготовлена обширная культурно-образовательная программа. В ее рамках предусмотрены занятия по русскому языку, истории и литературе, а также экскурсионные поездки. Отдельным пунктом значится мастер-класс под названием «На коньках» — он состоится в среду, 14 октября, на льду дворца «Крылатское». Среди тех, кто удостоен статуса почетных гостей мероприятия, значатся трехкратная олимпийская чемпионка и президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина, олимпийская чемпионка Светлана Журова, а также возглавляющий Союз конькобежцев олимпийский чемпион Николай Гуляев.

Финальный аккорд Игр придется на пятницу, 16 октября. В этот день, когда проект официально закроется, все его участники увезут с собой памятные сувениры. Подготовкой X Всемирных игр юных соотечественников и ШОС занимаются сразу две структуры — Россотрудничество и Всероссийская федерация школьного спорта. Содействие в проведении оказывают Министерство спорта Российской Федерации, Российский спортивный фонд, а также Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина.

Ранее сообщалось, что «Химки» 12 октября примут «Темп-СУМЗ», 15 октября сыграют с командой «Динамо».