«Химки» возвращаются домой: «Темп-СУМЗ» и «Динамо» — проверка на прочность

Баскетбольный клуб «Химки» возвращается на родную площадку. Первые домашние игры сезона 2026/27 обещают стать серьезной проверкой на прочность, ведь соперниками выступят прямые конкуренты в борьбе за чемпионский титул, сообщила администрация городского округа.

После успешного старта на выезде команда готовится к непростым испытаниям. Согласно информации клуба, в понедельник, 12 октября, «Химки» принимают «Темп-СУМЗ» из Ревды, а в четверг, 15 октября, на паркете встретятся с уфимским «Динамо». Начало обоих матчей — в 19:00. Вход на игры пока остается бесплатным — отличная возможность поддержать команду с трибун.

Старт сезона у «Химок» получился ярким: две победы на выезде, в том числе недавняя над «Десной» (73:63). В том матче особенно ярко проявили себя Виктор Заряжко (16 очков, 3 подбора), Владислав Шарапов (9 подборов, 3 перехвата) и Артем Востриков (8 подборов).

Под руководством Романа Семернинова, который вывел команду в финал Суперлиги, «Химки» ставят перед собой самые высокие цели. В составе сохранен костяк лидеров, вернулись воспитанники клуба и пришли опытные игроки — команда готова к борьбе за лидирующие позиции.

Важный повод для праздника в этом сезоне — 30-летие клуба, которое отметят в январе 2027 года. К юбилею «Химки» представили новый логотип, символизирующий преемственность традиций и движение вперед.

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Ранее сообщалось, что БК «Химки» завоевал бронзу Спартакиады народов России в копилку Подмосковья.