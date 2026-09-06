БК «Химки» завоевал бронзу Спартакиады народов России в копилку Подмосковья

Баскетбольный коллектив из подмосковных «Химок» сумел добыть медали бронзового достоинства по итогам выступления на Спартакиаде народов России, сообщила администрация муниципалитета. Данное достижение позволило пополнить медальную копилку Московской области еще одной наградой.

В составе команды из Подмосковья наибольшую продуктивность продемонстрировали несколько баскетболистов. Лидерскую позицию по результативности занял Шарапов, на счету которого оказалось 22 очка и 10 подборов.

Следом за ним расположился Захаров, записавший в актив 15 очков и 5 подборов. Также по 10 очков добавили в копилку команды Фидий и Прокопенко, причем последний, помимо этого, отметился еще и тремя выполненными передачами. Свой вклад в общий успех, согласно предоставленной информации, внесли и остальные члены команды: Левшин, Востриков, Заряжко, Сопин, Коновалов, Ключников, Митусов и Адайкин.

«В матче за третье место наша команда уверенно обыграла сборную Удмуртии со счетом 91:68. Гордимся Химками и нашей командой!» – отметила глава Химок Инна Федотова.

Спартакиада народов России, как отметили в администрации, представляет собой один из крупнейших мультиспортивных форумов в стране, где традиционно собираются сильнейшие атлеты из всех без исключения регионов. Проведение соревнований организуется в рамках действия государственной программы, ориентированной на развитие физической культуры и спорта. Турнирная программа включает в себя десятки разнообразных видов спорта — начиная с игровых дисциплин и заканчивая единоборствами, легкой атлетикой, плаванием и техническими категориями.

Ранее сообщалось, что до 8 сентября в Химках работает выставка «Кружева России».