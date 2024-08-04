Именной Mercedes AMG GT Нурмагомедова выставили на продажу за 16 млн рублей

Автомобиль Mercedes-AMG GT, который ранее находился в собственности известного бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, выставлен на срочную продажу за 16 миллионов рублей, сообщает Mash .

В настоящее время автомобиль принадлежит фанату Нурмагомедова. Он приобрел его несколько лет назад. Собственник продает ее на четыре миллиона рублей дешевле, чем изначально указывал в объявлении. И дело в том, что авто устарело за несколько лет. Фанат боится, что машину заберут судебные приставы.

На авто никто не ездил. Оно стояло на парковке. Фанат решил не переоформлять автомобиль специально, чтобы в документах фигурировала фамилия легендарного спортсмена. В свою очередь сам Хабиб Нурмагомедов получил Mercedes-AMG GT в качестве подарка, который ему сделал бизнесмен Зиавудин Магомедов. Через некоторое время бизнесмена из Дагестана приговорили к 18,5 годам лишения свободы. Он проходил по делу о хищении 11 млрд рублей.

5 июля в отношении Нурмагомедова возбудили исполнительное производство на 79,4 млн рублей. Приставы официально имеют право изымать имущество спортсмена. Учитывая, что автомобиль так и не переоформлен, его также могут забрать у фаната.

«Рассматривает и обмен: на трешку в Махачкале или однушку в Москве», — сообщает Mash.

Ранее сообщалось, что российские правоохранители хотят взыскать с «крабового короля» Кана 336 миллиардов рублей.