Российские правоохранители хотят взыскать с «крабового короля» Кана 336 миллиардов рублей

В отношении рыбопромышленника Олега Кана, который вел ранее свою деятельность на Дальнем Востоке, есть целый ряд документов о взыскании с него средств. С него пытаются взыскать порядка 336 миллиардов рублей, об этом сообщили РИА Новости .

Журналисты ознакомились с документами, которые есть в базе судебных приставов. Только по делу об организации убийства, где его признали виновным, Кан должен выплатить по три миллиона рублей пятерым потерпевшим. По второму делу, где он также проходит обвиняемым, ему инкриминируют не только создание преступного сообщества, но и контрабанду, а также уклонение от выплаты налогов и таможенных сборов. В итоге Арбитражный суд Приморья еще весной этого года выписал в отношении Кана исполнительный лист на 336 миллиардов рублей.

Представители ответчика заявляют, что сам Кан скончался на территории Великобритании. Генпрокуратура РФ утверждает, что это является инсценировкой, поскольку России не было предоставлено официальных документов об этой смерти.

Ранее сообщалось, что Олега Кана заочно приговорили к 17 годам лишения свободы за организацию убийства. Эксперты при этом допустили, что его следы могут всплыть впоследствии за рубежом.