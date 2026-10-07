Имя установить не удалось: в Рузском округе простились с неизвестным солдатом

В селе Архангельское Рузского округа прошла торжественно-траурная церемония. В этот день земле предали останки красноармейца, погибшего в боях за Подмосковье в годы Великой Отечественной войны, сообщил REGIONS.

По информации издания, найти бойца помог случай. Останки обнаружили местные жители — они наткнулись на них во время строительных работ на участке частного дома. На место сразу же выехали представители поискового отряда «Эхо войны». Они провели аккуратную эксгумацию, соблюдая все необходимые процедуры.

Фото: [ пресс-служба администрации м.о. Руза ]

Имя погибшего установить не удалось. При нем не сохранилось ни смертного медальона, ни личных вещей с подписями, по которым можно было бы опознать солдата.

«В селе Архангельское состоялось важное событие — перезахоронение останков бойца времен Великой Отечественной войны. Я благодарю жителей за неравнодушие и наших поисковиков, которые с честью и достоинством выполнили свою работу, отдав дань памяти павшему солдату», — сообщил глава Рузского округа Александр Горбылев.

Руководитель муниципалитета обратил внимание на другое: эта трагическая и вместе с тем значимая страница истории вновь напоминает нынешним поколениям о беспрецедентном мужестве и самоотверженности предков.

И хотя имя героя остается неизвестным, уважение к его подвигу, по словам местных властей, навсегда сохранится в сердцах жителей Рузского края.

Ранее сообщалось, что поисковики подняли тела шестерых солдат с территории дачного участка Подмосковья.