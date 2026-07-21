Между домом и забором: поисковики подняли тела шестерых солдат с территории дачного участка Подмосковья

В деревне Елагино Наро-Фоминского городского округа завершилась сложная поисковая работа. На частном дачном участке был обнаружен неизвестный воинский могильник времен Великой Отечественной. Специалисты извлекли останки шести красноармейцев, которые сложили головы в боях за столицу в последний месяц 1941 года. Подробности сообщает REGIONS.

85 лет неизвестности

О существовании братской могилы, которая 85 лет оставалась вне официального учета, поведали владельцы надела. Проведение эксгумационных мероприятий было сопряжено с серьезными сложностями: отрядам «Бумеранг-ДОСААФ» и «Патриот» приходилось действовать в стесненных условиях — между строениями и почти впритык к бетонному основанию жилого дома. Двухметровый слой грунта и постоянное поступление подземных вод значительно осложняли задачу. Несмотря на это, все шесть погребений удалось вскрыть без потери целостности останков.

Последнее пристанище в морозных окопах

Руководитель поискового отряда «Бумеранг-ДОСААФ» Федор Пущин пояснил REGIONS, что захоронение соответствует типичному войсковому санитарному погребению, которое устраивали в лютые морозы в конце декабря 1941-го.

«Бойцы были уложены в один ряд. Дно могилы бережно выстлали соломой и хвойным лапником, а сверху тела накрыли шинелями. У пятерых воинов под головами лежали противогазные сумки, у шестого — стальной шлем СШ-40. При одном из погибших мы обнаружили армейский компас системы Адрианова выпуска 1941 года и вскрытый индивидуальный перевязочный пакет. К сожалению, личных вещей с архивными данными или солдатских медальонов найти не удалось, поэтому имена героев пока остаются неизвестными», — поделился деталями Пущин.

Кто покоится в могиле

С высокой вероятностью погибшие военнослужащие служили в 201-й Латышской стрелковой дивизии, входившей в 33-ю армию. Именно это подразделение в конце декабря 1941-го участвовало в ожесточенных наступательных действиях по освобождению Елагино. За пять суток интенсивных боев дивизия потеряла около 3,5 тыс. человек убитыми и пропавшими без вести.

Перезахоронение защитников Отечества с воинскими почестями и церковным обрядом пройдет на мемориальном кладбище в лесопарке «Елочки». Символично, что бойцы обретут вечный покой в год 85-летия Битвы за Москву.

Ранее сообщалось, что более 53 тыс. школьников и студентов Подмосковья приняли участие в мероприятиях в честь Дня памяти и скорби.