Иномарка из Шэньчжэня и языковой барьер: в Красноармейске обнаружили китайского блогера с забавным ником

Тихий подмосковный Красноармейск неожиданно превратился в съемочную площадку для иностранного селебрити. В городе заметили колоритного путешественника из Китая, который бороздит российские просторы на премиальном внедорожнике с номерами Шэньчжэня. Местные жители сначала опешили, а потом бросились разгадывать личность незваного гостя, сообщил REGIONS.

Очевидцы в городском паблике рассказали, что иномарка с загадочными номерами привлекла внимание сразу. Один инициативный водитель попытался завязать диалог с иностранцем, но уперся в глухую стену языкового барьера — гость не понял ни слова по-русски.

«Хотел с ним пообщаться, но он ни слова не понял», — проинформировал автор поста.

Спасли ситуацию наклейки на стекле. Выяснилось, что визитер — популярный блогер с платформы Douyin (китайская соцсеть). Его ник «带神兽的食欲爸» переводится примерно как «Папа-обжора с малышом» или, в более вольной интерпретации, «Папа-обжора, водящий маленького монстра».

Судя по открытым источникам, блогер путешествует на роскошном китайском авто и снимает контент о поездках и еде. Скорее всего, автопробег через всю Россию — часть его большого шоу. Теперь местные умельцы пытаются разыскать ролик с участием Красноармейска в глубинах китайской платформы. Вот только задача оказалась не из легких: алгоритмы соцсети работают по своим законам, а языковой барьер делает поиск почти детективным расследованием.

