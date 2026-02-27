«Возьми телефон, детка»: как Токсис взорвал соцсети и стал главным мемом рунета

В соцсетях стремительно набирает обороты новый вирусный тренд — строчка «Возьми телефон, детка» из песни «Nobody», которую запустил блогер, стример и рэпер Токсис. Пользователи массово снимают пародии, ремиксы и липсинги с этим треком. Что известно о новом тренде — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как появился мем с песней «Nobody» и в чем его суть?

Композиция «Nobody» вышла в ноябре 2025 года в составе альбома «SLAANG» продюсера Aarne и быстро разлетелась по соцсетям, став основой для множества танцевальных роликов. Новый виток популярности трек получил в феврале 2026 года: в соцсетях завирусился фрагмент, который Токсис, побрившись налысо, исполнил во время одного из стримов.

Сама песня посвящена теме тревожной и навязчивой привязанности, в которой один из партнеров остро нуждается во внимании и немедленной реакции со стороны другого. Текст сочетает русские и английские фразы.

В центре истории — молодой человек, который активно проявляет внимание к девушке, тратит на нее значительные суммы и стремится сохранить отношения. При этом он испытывает неуверенность и страх потерять возлюбленную, что выражается в настойчивых просьбах отвечать на звонки и не пропадать без объяснений. Наиболее вирусным стал следующий фрагмент:

«Возьми телефон, детка!

Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня.

Я слил на тебя сотня и наверх еще сотня,

Искал тебя долго, ты play’ила много,

Дыхание ровно и на повторах».

Фото: [ istockphoto.com/Tippapatt ]

Как трек используют в мемах

В соцсетях песня чаще всего сопровождает ролики о невозможности дозвониться до другого человека. Отрывок с просьбой «взять телефон» стал универсальной иллюстрацией раздражения из-за проигнорированных вызовов или общения, которое происходит только по необходимости.

Отдельным объектом шуток стала и бритая голова Токсиса: пользователи обыгрывают резкую смену имиджа, сравнивая его с прежним образом с длинными волосами. В Сети иронизируют над сменой имиджа рэпера, демонстрируя резкие трансформации прически в своих видео. Также появилось множество пародий, в которых воспроизводятся мимика и поведение артиста во время стрима.

Кто такой Токсис

Андрей «Toxis» Смелянский, более известный как Токсис, — заметный российский рэп-артист и один из самых обсуждаемых фрешменов новой волны русского хип-хопа 2023-2026 годов. Широкую аудиторию он привлек благодаря минималистичному трэпу и узнаваемому высокому тембру голоса.

Первая волна вирусной популярности пришла к нему через Telegram: в своем канале он регулярно публиковал «кружочки» с танцами, нарочито неловкими скетчами и мемным поведением. В отличие от многих рэперов, выстраивающих образ жестких и закрытых персонажей, Токсис демонстрирует открытость, самоиронию и позитив, из-за чего нередко становится героем интернет-мемов.

