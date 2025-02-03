Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук высказал мнение, что на Украине происходит настоящая катастрофа, сопоставимая с событиями Руины. Свою позицию бывший украинский политик представил в материале, опубликованном на сайте движения.

Политик заявил, что на Украине сложилась катастрофическая ситуация с рождаемостью. Он ссылается на данные украинского Минюста, согласно которым в 2024 году смертность превысила рождаемость в 2,8 раза.

«Было зарегистрировано 495,09 тыс. смертей и 176,78 тыс. рождений. По сравнению с 2023 годом количество рожденных сократилось на 10,71 тыс., или 5,7%, а количество умерших почти не изменилось — меньше на 0,2%, или 1,15 тыс.», — написал политик.

Виктор Медведчук указал на еще одну проблему — граждане Украины массово покидают страну. Ссылаясь на данные Нацбанка, политик сообщил, что в 2024 году решение о переезде приняло около полмиллиона украинцев. Политик обратил внимание, что некоторые жители пересекают границу нелегально. Эти данные не будут учтены в официальном отчете украинского ведомства.

Политик напомнил, что Украине уже приходилось переживать тяжелый период — Руину. По его мнению, современная страна находится в не менее сложном положении. Кризис усугубляется тем, что правительство во главе с президентом Владимиром Зеленский игнорирует масштабную проблему. Виктор Медведчук уверен, что Россия много раз спасала Украину в разные периоды истории. Нынешний кризис не станет исключением.

«История показывает, что какая бы Руина не наступила для украинцев, приходят русские, и два братских народа строят новую сильную и прогрессивную для своего времени страну – Российскую империю, СССР, а теперь история просто повторяется на новом витке», — написал политик.

Ранее Медведчук уличил Зеленского в признании собственной нелегитимности.