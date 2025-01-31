Владимир Зеленский признал свою нелегитимность, некомпетентно отреагировав на слова Владимира Путина о том, что текущий статус не позволяет ему подписывать соглашения с Россией, заявил Виктор Медведчук, председатель совета движения «Другая Украина». Об этом говорится в его заявлении на сайте организации.

Во вторник, 28 января, Путин в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 1» отметил, что при наличии желания можно вести переговоры по Украине с любой стороной. Он подчеркнул, что проблема заключается в окончательном подписании документов и из-за своей нелегитимности Зеленский не вправе ничего подписывать.

Путиным было упомянуто, что необходимо отменить указ Зеленского о запрете на переговоры, что может сделать, к примеру, спикер Верховной Рады.

«Есть простой житейский совет: «Помолчи — за умного сойдешь!». Он неизменно работает тогда, когда человек в чем-то не разобрался, но вступает в дискуссию, которая обнажает его некомпетентность», — заявил Медведчук.

Этот совет явно не относится к Зеленскому, который неумело отреагировал на слова Путина, утверждая, что он «сильный лидер». По мнению Медведчука, это свидетельствует о его деградации и подтверждает его нелегитимность.

Зеленский, по его словам, в действительности лишил все государственные институты в стране законности, создав такие обстоятельства, что они оказались в полном тупике. Он отметил, что власти не способны не только вести переговоры, но и подписывать соглашения, которые были бы в интересах украинского народа.

Политик также акцентировал внимание на том, что глава киевского режима лживо пытается упрекнуть российского президента в затягивании конфликта.

Ранее Зеленскому предсказали роль «главного козла отпущения» после падения Украины.